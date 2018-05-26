Örsad Başkanı: Kendi Sanayicimiz de Güvensizlik Ortamı Sağlıyor

Döviz kurundaki artışı rant olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyen Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt, "Pamuk ipliğini satışında örme ve dokuma firmalarına zorluk çıkartılıyor. Bu ticaret şeklinin kabul edilecek bir yönü yoktur" diyerek tepki gösterdi.