Siyah-beyazlı yönetim, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı kartın haksız olduğu görüşünde ve kararın iptali amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki, Orkun Kökçü kırmızı kartı iptal edilecek mi?

ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Beşiktaş, maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kalan Orkun Kökçü'nün cezasının kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcunun pozisyonda kasıtlı bir hareketi olmadığını, hakem ile VAR ekibinin niyet okuyarak karar verdiğini savunarak bu görüşünü federasyona sunacak.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Kulübün hukuk ekibinin gerekli dosya ve belgeleri toparlayarak kısa süre içinde TFF'ye resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi. Yönetim, başvurunun ardından federasyondan olumlu bir karar çıkmasını umut ediyor.