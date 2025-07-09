Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi?
Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ismi gündeme geldi. Peki, Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi?
Beşiktaş Orkun Kökçü transferinde adım adım yaklaşıyor! Başkan Serdal Adalı'nın Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde artık sona gelindiği ifade ediliyor. Peki, Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi?
ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?
Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ismi gündeme geldi.
Beşiktaş Orkun Kökçü transferinde adım adım yaklaşıyor! Başkan Serdal Adalı'nın Benfica ile yürttüğü görüşmelerde artık sona gelindiği öğrenildi.
aşkan Adalı ile Portekiz kulübünün yöneticileri arasında gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiği ve Orkun Kökçü konusunda tarafların anlaşmaya yaklaştıkları bildirildi.
O Jogo gazetesindeki haberde, İngiliz kulüpleri Newcastle United, Tottenham, Liverpool ve Manchester United'ın yanı sıra İtalyan ekipleri Inter ve Roma'nın yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini ileri sürüldü.
Henüz Orkun Kökçü transferi hakkında resmi açıklama yapılmadı.