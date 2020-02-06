Orhun Ene: Geldiğimiz nokta büyük bir başarı

06.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:56

EuroCup'ta geldikleri noktanın kulüp organizasyonu açısından büyük bir başarı olduğunu belirten TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, "İlk hedefimiz birinci grubu geçmekti. Şimdi ise TOP16'yı grup ikinciliğiyle tamamladık. Bunun için mutluyuz" dedi.

7DAYS EuroCup TOP16 turu 5'inci haftasında deplasmanda Unicaja Malaga'ya 76-68 mağlup olan, ancak bitime 1 hafta kala H Grubu ikincisi olarak çeyrek finale adını yazdıran TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene ve kaptan Sammy Mejia karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Malaga takımının saygı duyulacak örnek bir organizasyon olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Yıllardır şehir olarak birçok farklı yere örnek teşkil ediyorlar. Buraya gelip onlara karşı oynamak zor. Rakibimizi hem kazandıkları için hem de bir sonraki tura çıktıkları için tebrik ediyorum. Bu maçı kazanarak grubu lider bitirme ihtimalimiz vardı ve buraya da bu hedef için gelmiştik. Ama bunun kolay olmayacağını biliyorduk. İlk 3 çeyrekte iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi oynadığımız dakikalar oldu. Oyun 59-59 olduğunda savunmada birçok kez rakibimizi durdurduk, ancak doğru atışları bulamadık. Bulduğumuzda da skor üretemedik. Bu bölümde onların hücumdaki agresifliklerine karşı bir çözüm bulamadık" dedi."MUTLUYUZ"Unicaja Malaga karşısında ritimde olmayan birkaç oyuncularının olmasına rağmen maçın yine de yakın geçtiğini anlatan Orhun Ene, "Rakibimizle sahamızda oynadığımız maç sonrasında ikili averaj için sayı farkının önemine değinmiştim. Sanırım evimizdeki maçı daha farklı kazanacakken 2 sayıyla bitirdiğimizde liderlik şansımızı kaybetmiştik. Ancak geldiğimiz bu nokta kulübümüz ve organizasyonumuz için büyük bir başarı. İlk hedefimiz birinci grubu geçmekti. Şimdi TOP16'yı grup ikinciliğiyle bitirdik. Bunun için mutluyuz" şeklinde konuştu.SAMMY MEJIA: ÇEYREK FİNAL ÖNCESİ İYİ BİR TEST OLDUTOFAŞ Basketbol Takımı'nın kaptanı Sammy Mejia da, Unicaja Malaga karşısında maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak kritik anlarda yaptıkları hataların sonucu belirlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Malaga'yı da tebrik etmek istiyorum. Maçın başından itibaren planlarına sadık kaldılar, çok iyi mücadele ettiler. Bu maçtan çıkacağımız birçok iyi şey var. Kötü kısımlardan da ders çıkarıp bu tecrübe ile devam edeceğiz. Bir sonraki tur öncesi bizim için çok iyi bir test oldu. Eminim ki bu maçı tekrar izleyip analizleri de inceledikten sonra birçok ders çıkaracağız. Bu bize ileriki turda yardımcı olacak."