Ordu'daki Sel

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Valiliğimizde yapılan toplantıda Cevizdere'nin ıslahı ile ilgili projelerin, kamulaştırmaların yapılması için koordinasyonlar içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Bayram sonrasında kamulaştırma haritaları ortaya çıkacak." dedi.

Güney, ilçede Cevizdere'nin taşması sonucu meydana gelen selde sular altında kalan işletmelerde inceleme yaptı, iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

Ünye'de sel nedeniyle ciddi maddi hasarlar olduğunu belirten Güney, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu sel felaketinde yaralarımız, hasarlar azımsanamayacak kadar çok olmasına rağmen can kaybı olmaması bizler için en büyük teselli. Bunda itfaiyemizin, güvenlik güçlerimizin, yerel yönelimlerimizin, bütün çalışanlarımızın özverili çalışmaları son derece önemli bir unsur olmuştur. Biz acil yapılması gereken işleri peyder pey sırasınca yapmaya çalışıyoruz."

Güney, devlet olarak selden zarar görenlerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgede zarar gören, ülke ekonomimize katma değer üreten sanayi ve ticari işletmelerimizin zarar ve hasarlarının ne boyutta olduğunu yerinde görmek, vatandaşlarımızın istek ve dileklerini dinlemek üzere sahada bulunuyoruz. Yanan bu olumsuzluklara rağmen burada ki işletmelerin hemen hemen tamamı en kısa sürede devletimizin destekleri ve kendi gayretleri ile hasarları zararları gidererek, bir an önce faaliyete geçmek için var güçleri ile çalışıyorlar. Bizler yapılması gerekenlerin yanı sıra, bu ziyaretimizle yanında olduğumuzu hissettirmek, onların zor günlerinde moral ve motivasyonunu yükseltmek için gayret içerisindeyiz."

Bayram sonrası Cevizdere'nin ıslahıyla ilgili çalışmaların başlayacağını da Güney, şunları söyledi:



"Bu bölgedeki sel ve su baskınlarında aşırı yağışlar etkili olmakla beraber, suyollarının, dere ıslahının, altyapı ile ilgili eksikliklerin de bunda etmen olduğu muhakkak. Valiliğimizde yapılan toplantıda Cevizdere'nin ıslahı ile ilgili projelerin, kamulaştırmaların yapılması için koordinasyonlar içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Bayram sonrasında kamulaştırma haritaları ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ünye ziyaretinde söylediği gibi başta yıkılan karayolu üzerindeki köprü olmak üzere dere ıslahları ve burada altyapı ile ilgili sıkıntılar, giderilecektir."

Kaymakam Güney'e incelemelerinde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Esat Can Öztürk de eşlik etti.