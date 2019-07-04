Optimist Milli Takımı, Antigua ve Barbuda'ya gitti
Optimist Milli Takım, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Optimist Milli Takım, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Antigua ve Barbuda'daki şampiyona 6-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Antigua'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle:
Okyanus Arıkan, Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafacan Öztuncel (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Can Ertürk (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi).
Kaynak: AA
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