Optimist Milli Takımı, Antigua ve Barbuda'ya gitti

Optimist Milli Takım, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Antigua ve Barbuda'daki şampiyona 6-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antigua'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle:

Okyanus Arıkan, Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafacan Öztuncel (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Can Ertürk (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi).

Kaynak: AA