Optimist Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Medine Havva Tatlıcan, İzmir'de coşkuyla karşılandı
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Optimist Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Medine Havva Tatlıcan, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Optimist Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Medine Havva Tatlıcan, İzmir'de coşkuyla karşılandı
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Spor

İspanya'da dün sona eren 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli yelkenci Medine Havva Tatlıcan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

İspanya'da dün sona eren 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli yelkenci Medine Havva Tatlıcan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Medine Havva Tatlıcan ile milli sporcu Defne Isabel Ramirez Zambrano, milli takım antrenörü Alican Selcik ve takım lideri Emrah Taşlı da İzmir'e geldi.

Kafileyi, federasyon başkanı Özlem Akdurak, icra kurulu üyesi Hakan Yenigün ve genel koordinatörü Fulya Tüfenkçioğlu ile Göztepeli taraftarlar karşıladı. Karşılamaya bando takımı da eşlik etti.

İspanya'nın Cadiz kentinde 16-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde milli yelkenci Medine Havva Tatlıcan, 10 yarış sonunda aldığı 57 puanla Türkiye'ye tarihinde ilk kez bu kategoride Avrupa ikinciliği kazandırmıştı. Optimist Milli Takımı da sıralamada üçüncü olarak Türkiye'ye tarihinde ilk takım madalyasını getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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