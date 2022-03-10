Operasyonla suçlanan Rıdvan Dilmen, haberi yazanın ismini verip tiye aldı: Mustafa Erdoğan'la güldük - Haberler

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Operasyonla suçlanan Rıdvan Dilmen, haberi yazanın ismini verip tiye aldı: Mustafa Erdoğan'la güldük

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Rıdvan Dilmen, ünlü gazeteci Can Ataklı'nın, "MHK'ye operasyonu Rıdvan Dilmen yapıyor. Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" haberine cevap verdi. Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Haberi Mustafa Erdoğan'la okuduk. Can Ataklı olunca da gülüp geçtik" ifadelerini kullandı.

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, "Hakemlere Rıdvan Dilmen operasyonu" başlıklı yazısında, Dilmen'in Mustafa Erdoğan'la birlikte Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapacağını ileri sürdü.

DİLMEN'DEN YANIT

Sosyal medyayı uzun süredir kullanmayan Rıdvan Dilmen, bu haberiçin paylaşım yaptı. Dilmen, Mustafa Erdoğan'a da paylaşımında yer verdi.

"GÜLÜP GEÇTİK"

Dilmen, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki en iyi dostum Mustafa Erdoğan Ağabeyim ile sabah kahvemizi içerken haber sitelerinde bir 'haber' okuduk! İçeriğini okuduğumuzda önce şaşırdık! Sonra kimin yazdığını görünce güldük! Artık misyonu dedikodu, yalan ve iftira olan Can Ataklı olunca da gülüp geçtik!" ifadelerini kullandı.

Operasyonla suçlanan Rıdvan Dilmen iddiaları tiye aldı: Mustafa Erdoğan ile haberin sahibine güldük

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mustafa Erdoğan, Rıdvan Dilmen, Can Ataklı, Spor, Haberler

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