Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti!

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Benin ile karşılaşacak olan Nijerya'da teknik ekip ve oyuncular, deplasmana tekneyle gitti. Teknede Galatasaraylı futbolcular Henry Onyekuru ve Etebo da vardı!

Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Etebo'nun formasını giydiği Nijerya Milli Takımı, güvenlik endişeleri nedeniyle Benin deplasmanına deniz yoluyla gitmek zorunda kaldı. Pandemi nedeniyle havalimanındaki önlemlere güvenemeyen Nijerya Futbol Federasyonu Başkanı Amaju Pinnick, takımın komşu ülke Benin'e tekneyle gitmesine karar verdi. Kara yolculuğunda Lagos 1 saat 40 dakika süren seyir, tekne sebebiyle 3 saate çıktı.

ÜLKEM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

Henry Onyekuru, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Hayatımda ilk kez bir deplasmanda bot yolculuğuyla gidiyorum. Benim için önemli olan şey ise ülkemi temsil etmektir. Bu formayı giymek ve galibiyete erişmek tek amacım. Nijerya için her şeye katlanırım.

TEK PARÇA GİDİP DÖNMEK ÖNEMLİ

Nijerya'nın Rangerslı oyuncusu Leon Balagon, "Biraz sıradışı bir durum ama adapte olacağız. Başka türlü olsa bizim için daha iyi olurdu ama en iyisi buysa sorun yok. En önemlisi Benin'e güvenle ve tek parça olarak gitmek, daha sonrasında kazanarak evimize dönmek diye konuştu.