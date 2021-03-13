Onyekuru'nun Belhanda'ya veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı

Galatasaray'da zemin eleştirisi sonrası sözleşmesi feshedilen Belhanda için Onyekuru'nun yaptığı veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı. Sarı-kırmızılıların Monaco'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcunun paylaşımında, "Yakında tekrar görüşmek üzere" ifadesini kullanması, ikilinin Fransa'da tekrar buluşabileceğini akıllara getirdi. Belhanda'nın eski kulübü Nice ile yeniden anlaştığı iddia edilirken, Onyekuru da sezon sonunda Monaco'ya geri dönecek.

Belhanda, Sivas karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yöneticileri hedef almış, geçtiğimiz çarşamba günü, Faslı oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti. Eski takım arkadaşı Onyekuru'nun sosyal medyadan Belhanda için yaptığı veda paylaşımı kafaları karıştırdı.

"YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE"

"Seninle aynı takımda oynamak bir zevkti" paylaşımında bulunan Onyekuru'nun "Yakında tekrar görüşmek üzere" ifadeleri kafalarda soru işareti bıraktı.Belhanda'nın eski kulübü Nice ile yeniden anlaştığı iddia edilirken, Onyekuru da sezon sonunda Monaco'ya geri dönecek. İkili Fransa'da yine bir araya gelebilir.