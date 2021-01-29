Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
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Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

29.01.2021 20:34 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:51
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Galatasaray'daki 3. dönemine çok konuşulacak bir görüntüyle başladı. 23 yaşındaki futbolcu, oyuna gireceği esnada kalçasının gözükmesi sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sarı kırmızılı kulüpteki 3. dönemine Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK karşısında start aldı.

Mücadelenin devre arasında oyuna dahil olan Niyeryalı futbolcunun, sahaya gireceği sırada kalçası gözüktü. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

İLK MAÇINDA GOL ATTI

23 yaşındaki futbolcu, üçüncü Galatasaray kariyerine golle başladı. Mücadelenin 55. dakikasında Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, Onyekuru'ya bıraktı onun vuruşunda top ağlara gönderdi.

Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
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