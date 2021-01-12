Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.

Galatasaray'da transfer gündemi yoğun geçiyor. Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.

2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı. Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

MONACO GALATASARAY'I REDDETTİ

Yaz döneminde kalan yaklaşık artı 1 milyon Euro bütçeyle sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini iletti. İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara bildirdi.

BONSERVİS İSTEKLERİ 5 MİLYON EURO

Her şey olumlu gider, Onyekuru da Florya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK