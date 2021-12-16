ONVO'nun spora desteği sürecek

ONVO markasıyla birçok kulübe sponsor olan Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca, spora olan desteklerinin devam edeceğini açıklarken, "Önümüzdeki sezon kulüplerle olan sponsorluk anlaşmamızı geliştirmek istiyoruz. Bir kulübün isim sponsorluğunu alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca, spora verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi. ONVO markasıyla Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulübe farklı sponsorluk şekilleriyle destek veren Mehmet Atmaca, son olarak Görme Engelliler Federasyonu'yla sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yaptıkları anlaşmaların geri dönüşlerinin çok iyi olduğunu ifade eden Mehmet Atmaca, önümüzdeki sezon birkaç kulüple isim sponsorluğu anlaşması imzalamak istediklerini de sözlerine ekledi.

"İsim sponsorluğu istiyoruz"

Müşteri kitlelerinin futbola eğilimli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mehmet Atmaca, "Bizim müşteri kitlemiz daha çok futbola eğilimli olduğu için biz de reklamlara çok ağırlık verdik. Süper Lig'den 13 takımla anlaşmaya vardık. Bu sene çok yoğun girdik reklamlara ve önümüzdeki yıl bunu artırmak istiyoruz. Çok da faydasını gördük bunun. Göğüs, şort, mikrofon arkası ve saha reklamları gibi birçok sponsorluk anlaşmasına imza attık ama ben önümüzdeki sezon isim sponsorluğu yapmak istiyorum. Bunun daha faydalı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl inşallah birkaç takımla bunu yapacağız. Aklımda bazı takımlar var tabii ki ama bu da bütçeyle alakalı. Birçok takımla görüşeceğim, kafamızdaki bütçelerde olursa bunu yapacağım mutlaka. Bu anlaşma Süper Lig odaklı olacak ama ben aşağıdaki takımlara da destek oluyorum. BAL ve 3. Lig'de de birçok takımla anlaşmamız var. Bunun dışında voleybolda Türk Hava Yolları'yla anlaşmamız oldu. Kulüplere koltuk arkası ekranları da yapıyoruz. Bunu da sponsorluk yaparak gerçekleştiriyoruz. Görme Engelliler Federasyonu Başkanı bizi ziyaret etti. Bu sene onların da ana sponsoru olacağım. Onlara destek olmak istiyorum. Burada amaç destek olmak. Evinden çıkamayan çocuklar oluyor. Engelli birçok kardeşimiz var. Onları spora kazandırmak ve toplumun içine çıksınlar istiyoruz. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Huzuru parayla satın alamazsınız"

Amatör sporlara destek vermenin önemli olduğunun altını çizen Mehmet Atmaca, "Aslında amaç burada reklam değil. Burada amaç destek olmak. Benim markanın tanıtılması için bir beklentim yok. Onların başarılı olması bize inanılmaz bir mutluluk veriyor. İşin manevi boyutu çok farklı. İnanılmaz bir huzur ve mutluluk veriyor. Bunu parayla satın alamazsınız. Birçok zengin insan var ama huzuru yok. Önemli olan buna ulaşabilmek. Çok da huzurlu ve mutluyum" dedi. Bireysel sporculara da destek olduklarını ifade eden Atmaca, "Bireysel sporcular da geliyor sponsorluk görüşmesi için. Kayak takımları, kick boksçular, boksörler geliyor. Hepsine destek olmaya çalışıyorum ve başarılı olmalarını da çok istiyorum. Başarılı olduklarında çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

"Yayın kalitesi üst düzeyde üretim yapıyoruz"

ONVO olarak ürettikleri bütün televizyonların 4K teknolojisinde olduğunun altını çizen Mehmet Atmaca, "Bizim bütün ürettiğimiz televizyonlar 4K yayınını destekliyor. Özellikle futbol maçlarında bazen çok iyi yayınlar oluyor. Böyle olduğu zaman da inanılmaz bir görüntü kalitesi oluyor. İnşallah bütün maçlar bu yayınla gelir ve seyirciler de çok kaliteli maçlar izler. Benim ürettiğim televizyonların hepsi 4K. Bütün yayınlar 4K olduğu zaman görüntü kalitesi çok iyi olacak. Ben artık 4K olmayan televizyon üretmiyorum. Vatandaş bunu aldığı zaman bir daha televizyon almak zorunda kalmasın istiyoruz. En azından dayanıklı tüketim malı üretirken, uzun süreli olmasını istiyoruz" dedi. Spora bu kadar çok yatırım yapmalarına karşılık hedefinde herhangi bir kulübün ya da federasyonun yönetimine girmek olmadığını da söyleyen Mehmet Atmaca "Ben yöneticilik ya da başkanlık düşünmüyorum. Takım tutmuyorum çünkü. Spora çok merakım var. Bütün takımlar benim için aynı. 4 oğlum var. 2'si Galatasaraylı, 1'i Beşiktaşlı ve 1'i Fenerbahçeli. Ben sporda yönetici olmayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Ben destek oluyorum. Ben sanayiciyim ve üretip dünya pazarına mal satmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"ONVO'nun 162 ülkede tescilini yaptık"

Yıllardır sanayicilik yaptığını ifade eden Mehmet Atmaca, "İlkokul bittikten sonra üretime başladım ben. Benim amacım marka oluşturup dünyaya sunmaktı. Geçen yıl ONVO'yu kurduk ve 162 ülkede tescilini yaptırdım. Daha çok ihracat odaklı bir fabrika burası. Şu anda 47 ülkedeyiz. Bunu her yıl artıracağız. Hedefimiz dünyada televizyon konusunda ilk 5 marka arasına girmek. Bütün dünya bu markayı tanısın ve biz de kazanalım, ülkemiz de kazansın. Binlerce insan çalışıyor, onlar emeklerinin karşılığını alıyor. Sanayicilik çok güzel. Benim tek amacım üretip satmak. Futbol kulüplerine ya da federasyonlara girme bir amacım yok. Bu işin erbabı olan insanlar var. Bu kişiler görev alsın buralarda. Ben sanayiciyim ve herkesin bildiği işi yapmasından yanayım. Herkes bildiği işi yaptığında ülkeye de daha çok faydası olur" ifadelerini kullandı.

"Elektrikli araçlara yatırım yapacağız"

Teknolojiyi çok iyi takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Atmaca, "Artık teknoloji elektrikli araçlara, elektrikli bisikletlere, elektrikli otomobillere doğru gidiyor. Bizim de Ar-Ge birimimiz bunun üzerine çalışıyor. Biz geçen yıl elektrikli scooter üretmeye başladık. Bunun arkasından elektrikli motosiklet ve mini araçlar düşünüyorum. Artık benzin mazot fiyatları arttı. Bunun 5'te 1 fiyatına elektrikli aracınızı doldurup seyahatinizi yapabilirsiniz. Bu iş de birkaç yıl sonra patlayacak. Biz de her türlü elektrikli araca yatırım yapıyoruz. Bütün dünyada çok yaygın. İş adamları bile bagajlarına birer tane scooter koyuyor. Trafik olduğu zaman aracını bir yere bırakıyor ve scooter ile yola devam ediyor. Ben de yapıyorum bunu. Bunlar da ONVO marka. Elimizde 70 KM sürat yapan ve 70-80 KM menzilli araçlar var ama bunları yazılımla 25 KM hız yapacak şekilde ayarladık. Çünkü çok hızlı olması durumunda tehlikeli oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL