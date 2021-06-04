Önder Özen, Zico'nun kovulma sebebini itiraf etti: Aziz Yıldırım ve abisinin yaptığı kavga sonunu getirdi
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Önder Özen, Zico'nun kovulma sebebini itiraf etti: Aziz Yıldırım ve abisinin yaptığı kavga sonunu getirdi

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Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe gibi camialarda görev alan Önder Özen, yıllar sonra çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Özen, "Aziz Yıldırım, Zico'nun abisi ile tutuştuğu kavgada haklıydı. Başkan, Volkan'a 'sakin ol' dedi. Zico'nun abisi de taktik veriyor anladı. Bana göre Zico'nun abisi hata yaptı. Kavga gibi değildi ama şiddetliydi" dedi.

Fenerbahçe'de Christoph Daum, Luis Aragones ve Zico gibi isimlerle çalışan Önder Özen, YouTube yayıncısı Atakan Kurt'un kanalına konuk oldu. Son dönemde adı Fenerbahçe sportif direktörlüğü ile anılan Özen, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe gibi ekiplerde de çalışmıştı. En son, 2015-16 sezonunda 2 ay kadar Göztepe'yi idare eden antrenör, bir süre önce televizyondaki işinden de ayrıldı.

İşte, Önder Özen'in açıklamalarından satır başları:

"DAUM İYİ YETİŞMİŞ BİR İNSAN"

Tesisin içerisindeki her şeye hakim. Her konuda fikri olan, son derece zeki ve entelektüel bir insan. İyi yetişmiş bir insan. Daum belediye başkanı gibi bir adamdı. Oyuncularla mesafeliydi. Odasında da böyle bir uyarı vardı. Fenerbahçe'de çalışırken Christoph Daum'un kurduğu sistemin tıkır tıkır işlediğini gördüm. Kulübe kimlik ve kültür açısından bir şeyler kattı.

"ZICO OYUNCULARA CESARET VERDİ"

Zico rakip tanımıyordu. Rakip seçen biri değildi. Futbolcuları cesaretlendiriyordu. İngiliz takımları çıktığında herkes çekinirken o 'İngilizler beni yenemez. Ben her zaman onları yenerim.' şeklinde konuşuyordu. Bir gün ben de sordum. Chelsea maçı öncesi bir toplantı vardı. 'Evet beyler 5 maç kaldı.' dedi. Ben de içimden hesaplıyorum. Chelsea maçından sonra içerde Ankaraspor maçı var. Hangi 5 maç olduğunu düşünüyordum. Zico, 'Moskova'daki finale 5 maçımız kaldı.' Hakikaten öyleydi.

"ANELKA BOYALI BİR KUŞ GİBİYDİ"

Süper star bir oyuncuydu. Ama bize yaramaz diye düşündüm. Egoları olacağına inandım." dedi. Özen: "Fenerbahçe malzemeleri giymiyordu. Boyalı kul gibiydi. 'Yönetilemiyor' havası yaratmaya çalışıyordu. Volkan abi, Anelka'nın antrenmanda giydiği beyaz tişörtleri alıp Fenerbahçe ürünü haline getirmişti. Bizim snop zannettiğimiz Anelka, idmanda cezasını da çekiyordu. Basına açık antrenmanda sesini hiç çıkartmadı.

"ZİCO'NUN ABİSİ YANLIŞ ANLADI"

Başkan geldi, tamamen iyi niyetle. Biz gruptan çok rahat çıkacaktık. Volkan'a eğildi, "Oğlum sakin ol." dedi. Bunlar olurken Zico'nun abisi yanlış anladı. Taktik veriyor diye düşündü. Ama o tamamen yanlış anlamaydı. Başkan o konuları bilir. Neyse çok büyümeden konu sonlandı. Bana göre Zico'nun abisi hata yaptı. Tam kavga gibi olmadı ama biraz şiddetliydi. Basına farklı yansıdı tabii. Zico'nun abisi o olaydan sonra takımdan ayrıldı. Kontratı devam ediyordu ama çalışmadı. Zico da takımdan ayrıldı."

Önder Özen, Zico'nun kovulma sebebini itiraf etti: Aziz Yıldırım ve abisinin yaptığı kavga sonunu getirdi
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