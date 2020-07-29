On Numara çekiliş sonuçları: 28 Temmuz MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 28 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 951. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve iüçüncü defa ikramiye devretti. İşte, 28 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

28 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen çıkmadığından 466.815,95 TL devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 680.185,66 TL devretti. 951. haftanın On Numara sonuçları...

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951. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 951'inci çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 65, 69, 71, 74 ve 77 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 680 bin 185 lira 66 kuruş devretti.

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 950'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 10, 11, 19, 20, 23, 32, 33, 34, 37, 43, 53, 56, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 75 ve 77 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 466 bin 815 lira 95 kuruş devretti.