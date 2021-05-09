(ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig heyecanı
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(ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig heyecanı

(ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR - Haberler | Spor

ADANA / DHATFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutluyor.

ADANA/ DHA

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutluyor.

Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından araçlarına binen taraftarlar, konvoy yaptı. Yaya olarak da bir araya gelen taraftarlar, davulcu ve zurnacıların eşliğinde doyasıya eğlendi. Polis ekipleri, taraftarlara kısıtlama kararlarını hatırlatıp, evlerine dönmelerini istedi. Bir süre meşaleler yakıp, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, ekiplerin uyarılarıyla dağılmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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