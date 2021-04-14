Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe, genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe, genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı