Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu
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Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe, genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Fenerbahçe, genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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