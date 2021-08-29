Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak Galatasaray'da Ömer Bayram, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Son dönemde taraftarların kendisine yönelik tepkilerine cevap veren Bayram, "Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım" dedi.