Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum
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Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum

Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak Galatasaray'da Ömer Bayram, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Son dönemde taraftarların kendisine yönelik tepkilerine cevap veren Bayram, "Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda son zamanlarda performansıyla taraftarın hedefi haline gelen Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"KAZANMA DUYGUSUNU YAKALAMAK ÖNEMLİYDİ"

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. Kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

"HOCAMIN DEDİĞİ ÖNEMLİ"

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.

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Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum - Haberler Spor
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