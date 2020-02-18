Haberler » Spor » Olympique Marseille'nın Lille Zaferine Tribünden Yakın Çekim - Spor

Olympique Marseille'nın Lille Zaferine Tribünden Yakın Çekim

Olympique Marsilya, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İşte maçın deplasman tribününden çekimi...

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20

, milli futbolcu 'in forma giydiği Lille'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İşte maçın deplasman tribününden çekimi...

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler