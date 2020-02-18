Olympique Marseille'nın Lille Zaferine Tribünden Yakın Çekim
Olympique Marsilya, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İşte maçın deplasman tribününden çekimi...
18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20
Olympique Marsilya, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. İşte maçın deplasman tribününden çekimi...
Kaynak: Dugout
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