Olympique Marseille Lyon’u Dağıttı: 7-0
1990-91 sezonuna dönelim ve Olympique Marseille’nin, Olympique Lyon’u 7-0 yendiği maçın görüntülerini izleyelim. OM, o gün Jean-Pierre Papin’in dört, Bruno Germain’in iki Philippe Vercruysse’in golüyle zafere uzanmıştı.
06.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:13
1990-91 sezonuna dönelim ve Olympique Marseille'nin, Olympique Lyon'u 7-0 yendiği maçın görüntülerini izleyelim. OM, o gün Jean-Pierre Papin'in dört, Bruno Germain'in iki Philippe Vercruysse'in golüyle zafere uzanmıştı.
Kaynak: Dugout