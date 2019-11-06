Olympique Marseille Lyon’u Dağıttı: 7-0

1990-91 sezonuna dönelim ve Olympique Marseille’nin, Olympique Lyon’u 7-0 yendiği maçın görüntülerini izleyelim. OM, o gün Jean-Pierre Papin’in dört, Bruno Germain’in iki Philippe Vercruysse’in golüyle zafere uzanmıştı.

06.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:13

1990-91 sezonuna dönelim ve Olympique Marseille'nin, Olympique Lyon'u 7-0 yendiği maçın görüntülerini izleyelim. OM, o gün Jean-Pierre Papin'in dört, Bruno Germain'in iki Philippe Vercruysse'in golüyle zafere uzanmıştı.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.