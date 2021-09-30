Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık - Haberler Spor
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Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

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Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından skandal bir açıklamada bulundu. Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi" derken "Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yunan ekibinin sahibi Vangelis Marinakis skandal ifadeler kullandı.

Vangelis Marinakis'in açıklamaları şöyle:

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR ZAFERDİ"

"İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz.

"TÜM YUNAN HALKINA ADIYORUM"

"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."

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