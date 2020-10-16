Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

16.10.2020 20:48 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:51
Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'de Olympiakos - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Olympiakos - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olympiakos - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Olympiakos - Maccabi Fox basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olympiakos - Maccabi Fox ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

OLYMPİAKOS - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayacak.

OLYMPİAKOS - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague maçı bugün saat 21:00 'da Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

OLYMPİAKOS - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Barış ve Dostluk Salonu'nda, Pire'da oynanacak.

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