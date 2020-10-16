Olympiakos - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'de Olympiakos - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Olympiakos - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olympiakos - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?