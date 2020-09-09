Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir
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Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir

Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olympiakos kancayı taktı fakat kırmızı beyazlıların transferden vazgeçebileceği aktarıldı. Atina temsilcisinin Al Ittihad ile anlaşmasına rağmen sarı lacivertlilerin oyuncuyla uzlaşma sağlayamaması bu durumu tetikledi.

09.09.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:33

Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu Garry Rodrigues transferinde kriz çıktı. Yıldız futbolcuyla ilgili Yunan basınında flaş bir habere yer verildi.

Haberde Olympiakos'un Al Ittihad ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin Rodrigues ile ayrılığa dair uzlaşma sağlayamaması nedeniyle Atina ekibinin transferden vazgeçebileceği iddia edildi.

HUZURSUZLUK YARATTI

Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Olympiakos cephesinde huzursuzluğa neden oldu.

LEVI GARCİA'YA YÖNELECEK

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olympiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir
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