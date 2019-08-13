Olympiakos - Başakşehir ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.08.2019 06:39

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Olympiako'un konuğu olacak. Başakşehir, geçen hafta İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kaybetmişti. Bu maç aynı zamanda Okan Buruk'un takımın başında ilk resmi maçı idi. Peki Olympiakos - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak? Maç saat kaçta başlıyor? Maça dair tüm detaylar haberimizde.

OLYMPİAKOS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan online izleyebilirsiniz.

OLYMPİAKOS - BAŞAKŞEHİR MAÇI canlı izle



BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Turu geçen taraf, bir sonraki etapta Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

OLYMPİAKOS - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Okan Buruk, geniş kadrosundaki Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp gibi isimleri de maç kadrosuna dahil etmedi. Kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Gökhan İnler, Atina'ya getirilmemişti.

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Mahmut, Clichy, Azubuike, Mahmut, Gulbrandsen, Robinho, Visca, Crivelli