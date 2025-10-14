Olympiakos Anadolu Efes hangi kanalda, Olympiakos Anadolu Efes basket maçı CANLI nereden izlenir?

Euroleague'de büyük heyecana sahne olacak Olympiakos – Anadolu Efes karşılaşması, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Mücadele saat 21:15'te başlayacak. Basketbol tutkunları ise "Olympiakos Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izlenebilir mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

OLYMPİAKOS VS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Anadolu Efes arasında oynanacak mücadele, S Sport Plus, İdman TV, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ YAYINI VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus ekranlarından takip edebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli yayın yapmaktadır.

İDMAN TV CANLI MAÇ YAYINI VE FREKANS DETAYLARI

Olympiakos – Anadolu Efes maçını canlı izlemek isteyenler için bir diğer seçenek ise İdman TV olacak. Kanal, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internet ortamında şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

TİVİBU SPOR 1 CANLI MAÇ YAYINI VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından da takip edilebilecek. Kanal, Tivibu 78 numaralı kanaldan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S SPORT 2 CANLI YAYIN VE İZLEME SEÇENEKLERİ

S Sport 2 kanalı üzerinden de maç canlı olarak ekranlara gelecek. Kanal; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Dev mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak.

OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Euroleague'de büyük heyecan yaratacak olan bu karşılaşma, 21:15'te başlayacak.

OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olympiakos ile Anadolu Efes arasındaki zorlu mücadele, Pire'de bulunan Barış ve Dostluk Salonu (Peace and Friendship Stadium)'nda oynanacak.