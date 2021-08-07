Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım
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Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım

Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, üçüncü maçında rakibi Daniyar Yuldashev'i teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Aktaş, "İnşallah madalya değil, şampiyonluk olacak. Karatede gümüş ve bronzumuz var, altınımız yok. İnşallah bugün altını alıp bayrağımızı göndere çektireceğim" dedi. 2020 Tokyo, Türkiye'nin en çok madalya aldığı Olimpiyat Oyunları oldu.

Tokyo'da Uğur Aktaş ile 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.

Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Finali kazanıp altın getireceğim

"ALTINIMIZ YOK"

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, üçüncü maçında rakibi Daniyar Yuldashev'i teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Uğur, "İnşallah madalya değil, şampiyonluk olacak. Karatede gümüş ve bronzumuz var, altınımız yok. İnşallah bugün altını alıp bayrağımızı göndere çektireceğim" ifadelerini kullandı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım - Haberler Spor
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