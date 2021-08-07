Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, üçüncü maçında rakibi Daniyar Yuldashev'i teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Aktaş, "İnşallah madalya değil, şampiyonluk olacak. Karatede gümüş ve bronzumuz var, altınımız yok. İnşallah bugün altını alıp bayrağımızı göndere çektireceğim" dedi. 2020 Tokyo, Türkiye'nin en çok madalya aldığı Olimpiyat Oyunları oldu.