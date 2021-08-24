Olimpiu Morutan resmen Aslan! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak
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Olimpiu Morutan resmen Aslan! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak

Olimpiu Morutan resmen Aslan! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar, Olimpiu Morutan transferini resmen bitirdi. Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'ın bu akşam İstanbul'da olacağını duyurdu. Becali, "Morutan artık Galatasaray'ın futbolcusu. Bu akşam İstanbul'da olacak" dedi.

Aslan, yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona ulaştı. Morutan, sonraki bonuslarla birlikte Galatasaray'a toplamda 6,5 milyon euroya geldi. 22 yaşındaki Rumen kanat, bu akşam İstanbul'da olacak.

Olimpiu Morutan Galatasaray'da! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak

"ARTIK BİZİM DEĞİL"

Steau Bükreş sahibi Gigi Becali, "Morutan artık bizim futbolcumuz değil, Galatasaray'ın futbolcusu. Bu akşam İstanbul'da olacak" diye konuştu.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Olimpiu Morutan resmen Aslan! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'da olacak - Haberler Spor
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