Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2) - Haberler
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Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

AA / Murat Babürşah - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)
AA / Murat Babürşah - Son Dakika Haberleri
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Haber: Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2) - Haberler
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