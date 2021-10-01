Olimpik Marsilya – Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)
AA / Murat Babürşah - Haberler | Güncel
UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.