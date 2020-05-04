Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı

Memleketi Kongo'da 2016 yılında öldü denilen ve hakkında ölüm belgesi paylaşılan futbolcu Hiannick Kamba'nın hayatını kaybetmediği öğrenildi.

Schalke 04 altyapısından yetişen Hiannick Kamba'nın 2016 yılında ülkesinde bir trafik kazası geçirerek öldüğü açıklanmıştı. Hatta kazadan kısa süre sonra ölüm belgesi paylaşılarak cenaze işlemleri yapılmıştı. O dönem çok yetenekli bir oyuncu olduğu söylenen ve geleceği çok parlak olduğu iddia edilen futbolcudan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğmuştu.

PARA ALMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'de yer alan habere göre Hiannick Kamba yaşıyor. Kongolu futbolcu, ülkesinde bir gezi esnasında kaybolmuş. Eşi de bunu fırsat bilerek, sigortadan para almak için böyle bir yalan uydurmuş.

KİMYA FABRİKASINDA ÇALIŞIYOR

Kamba, şu an Almanya'da ve bir kimya fabrikasında çalışıyor. Eşi hakkında ise soruşturma açıldı.