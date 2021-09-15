Olay iddia! Fatih Terim, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i tehdit etti - Haberler Spor
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Olay iddia! Fatih Terim, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i tehdit etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Performansı gittikçe geriye giden Mostafa Mohamed'in, Fatih Terim'i artık sinirlendirdiği iddia edildi. Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'e, "Böyle devam edersen Zamalek'e dönersin" diye tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Akşam Gazetesi'nin, Mısır basınında Elbalad.news'a dayandırdığı habere göre; Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i 'tehdit' ettiği yazıldı.

"ZAMALEK'E DÖNERSİN"

Elbalad.news'ta yer alan bir haber de de Mustafa'nın Zamalek'teki olağanüstü performansından ve Galatasaray'daki müthiş başlangıcından eser kalmadığı belirtildi. Mostafa Mohamed'deki bu düşüşün karşısında teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncuyu, "Böyle devam edersen, Zamalek'e dönersin" diye tehdit ettiği öne sürüldü.

Olay iddia! Fatih Terim, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i tehdit etti

AVRUPA'YI HAYAL EDİYOR

Yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamayı hayal ettiği, Saint-Etienne'nin kapısından döndükten sonra aynı şeyi bir kez daha Bordeaux konusunda yaşadığı hatırlatılan haber de, "Mostafa Mohamed Galatasaray'da yedek kulübesine hapsedildi ve formsuz. Mısır Milli Takımı'nda da bu sezon tek bir gol atabildi. Terim'in ona yönelik uyarı ve eleştirilerinin ne sonuç vereceğini zaman gösterecek" ifadesine yer verildi.

Olay iddia! Fatih Terim, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i tehdit etti
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Olay iddia! Fatih Terim, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i tehdit etti - Haberler Spor
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