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Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti

Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da düzenlenen Okullar arası Gençler Basketbol Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenen Okullar arası Gençler Basketbol Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Beydağı Anadolu Lisesi il birincisi olarak gruplarda Malatya'yı temsil etme hakkını elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesi ile 6 gün süren ve 50'ye yakın okulun iştirak ettiği ve Merkez Spor Salonu'nda yapılan okullar arası Gençler Basketbol Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Müsabakaların ardından Beydağı Anadolu Lisesi birinci, Fen Lisesi ikinci ve Bahçeşehir Koleji üçüncü oldu. Beydağı Anadolu Lisesi il birincisi olarak gruplarda Malatya'yı temsil etme hakkını elde etti.

Okullar arası Gençler Basketbol Şampiyonası müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi. - MALATYA

Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti

Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti

Okullararası Basketbol Şampiyonası çekişmeli geçti

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Malatya'da düzenlenen Okullar arası Gençler Basketbol Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti.

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