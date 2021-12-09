Okullar Arası Basketbol İl Şampiyonası sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler ve Bayanlar Basketbol müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organize edilen Okullar Arası Genç Erkekler ve Bayanlar Basketbol müsabakaları tamamlandı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda bayanlarda 3 okul, erkeklerde ise 11 okul takımı mücadele etti.

Bayanlarda oynanan final maçında Konak Anadolu Lisesi, Akmercan Anadolu Lisesini 58-7 yenerek birinciliği elde etti.

Erkeklerde ise Özel Final Anadolu Lisesi, Özel Çınar Fen Lisesini 83-40 yenerek birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Özgül verdi. ??????????????

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

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