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Okullar açıldı, tarihi Sahaflar Çarşısı hareketlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Okullar açıldı, tarihi Sahaflar Çarşısı hareketlendi

Pandemi döneminde uzun bir süre kapalı kalan tarihi Sahaflar Çarşısı'nda okulların açılmasıyla hareketlilik başladı.

Pandemi döneminde uzun bir süre kapalı kalan tarihi Sahaflar Çarşısı'nda okulların açılmasıyla hareketlilik başladı.

Okulların pandemi nedeniyle kapalı olması ve salgından dolayı yapılan kısıtlamalar tarihi Sahaflar Çarşısı'nda sessizliğe neden olmuştu. Son dönemde ise yüz yüze eğitimin başlaması, özellikle çevrede bulunan üniversitelere yakın konumu olan Sahaflar Çarşısı'nda hareketliliğe neden oldu. Çarşı esnafı dijitalleşmeyle birlikte online kitap satışlarının işlerini azalttığını söylerken, kitapseverlerin buraya gelerek kitapları inceleyip almalarını tavsiye ediyor.

"Sahaflar Çarşısı'ndaki tarihi havayı yaşayın, inceleyerek kitap alın"

Sahaflar Çarşısı'nın İstanbul'da kitap kültürünün merkezi olduğunu söyleyen çarşı esnafı Adil Sarmusak, "Sahaflar Çarşısı günde 1 milyon insanın geçtiği bir güzergah konumdaydı. Pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi çarşımızda da ekonomik sıkıntılar yaşandı. Şuan kısıtlamaların kalkmasıyla okullarda yüz yüze eğitime geçti. Bu açıdan çarşıda bir hareketlilik bekliyoruz. Online satışlarla sahaflardaki hareketlilik eskisi gibi olmasa da kitapseverlere gelip burada kitabın kokusunu almalarını tavsiye ediyoruz. Burada tarihi havayı alarak kitap seçmek online ortamda kitapları okumaktan çok daha farklı oluyor. Kitapseverleri çarşıya bekliyoruz" dedi.

Esnaf Özgür Yüz ise, "Okulların kapalı olduğu dönemde uzaktan eğitim uygulandı. Uzaktan yapılan derslerle birlikte eğitim biraz dijitalleşti. Bu dönemde öğrenciler evden pek fazla çıkmadı. Bu durum Sahaflar Çarşısı'ndaki işlerimizi de olumsuz etkiledi. Yüz yüze eğitimle birlikte hareketlilik de başladı. Çevremizde çok okul var. Öğretmenlerin istediği kitapları öğrenciler burada inceleyerek detaylarıyla görebiliyorlar. Burada bulunamayacak kitap yok. Buraya öğrencilerin gelip bu tarihi dokuyu hissetmesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Okullar açıldı, tarihi Sahaflar Çarşısı hareketlendi

Okullar açıldı, tarihi Sahaflar Çarşısı hareketlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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