Oklahoma City Galibiyeti Westbrook'un Triple-double Performansı ile Aldı

Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook, deplasmanda Utah Jazz'ı 103-89 yendikleri mücadelede yaptığı "triple-double" ile galibiyetin mimarı oldu.

Oklahoma City Galibiyeti Westbrook'un Triple-double Performansı ile Aldı

Vivint Smart Home Arena'da oynanan karşılaşmada Westbrook, 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle sezonun 11'inci, kariyerinin 90'ıncı "triple-double"ına imza attı. Üst üste 4. olmak üzere 18. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 26, Carmelo Anthony 16 sayıyla mücadele etti.

Sezonun 19. yenilgisini yaşayan Jazz'da Donovan Mitchell 29, Derrick Favors ve Thabo Sefolosha 11'er sayı attı.

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