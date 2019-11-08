OKE'ye Çevre Dostu Biyokütle Enerji Yönetimi Ödülü

08.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:14

Oltan ve Köleoğlu Enerji (OKE), 6. Su ve Çevre Konferansı ödüllerinde 'Çevre Dostu Biyokütle Enerji Yönetimi' ödülüne layık görüldü. OKE daha önce de 'Enerji Oscarı' ödülünü almıştı



Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle ICCI 2019 Biyokütle ve Atık kategorisinde 'Enerji Oscar'ı kazanan Oltan ve Köleoğlu Enerji, yaptığı başarılı çalışmalarla bir ödüle daha layık görüldü.



OKE bu kez de, Ankara'da düzenlenen ve ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden belediyeler ile firmaların katıldığı 6. Su ve Çevre Konferansı ödüllerinde Çevre Dostu Biyokütle Enerji Yönetimi Ödülü'nü aldı. Ödülü OKE Yatırım Koordinatörü Anıl Badem aldı.



Kendilerini bu ödüle layık gören herkese teşekkür eden Anıl Badem, enerjinin en değerli ve gerekli kaynaklardan biri haline geldiğini günümüzde, Türkiye'nin imkanlarını kullanarak ihtiyacı gidermenin çabası içinde olduklarını bildirdi. Badem "Oltan ve Köleoğlu Enerji olarak ithalatımızın en büyük kalemi olan enerji alanında yüksek çevre bilincini ilke edinerek değerlendirilemeyen yerli ve milli, tarım ile orman atıklarımızın enerjiye dönüşümünü sağlayarak dışa bağımlılığımızı azaltma gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik yapıyı canlandırarak çevre dostu, yenilenebilir, sürdürülebilir, verimli ve güvenilir enerji üreten projelerimizi de sürdürüyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.



OKE Yatırım Koordinatörü Anıl Badem'e ödülünü Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA