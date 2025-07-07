Okan Özkan neden istifa etti?

Okan Özkan neden istifa etti?
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Fenerbahçe Futbol A Takımı Koordinatörü Okan Özkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Okan Özkan neden istifa etti?

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Okan Özkan neden istifa etti?

OKAN ÖZKAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Okan Özkan istifasının gerekçesi henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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