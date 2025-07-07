Okan Özkan neden istifa etti?
Fenerbahçe Futbol A Takımı Koordinatörü Okan Özkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Okan Özkan neden istifa etti?
Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Okan Özkan neden istifa etti?
OKAN ÖZKAN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.
Okan Özkan istifasının gerekçesi henüz açıklanmadı.