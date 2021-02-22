Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Okan Buruk, bu iddialarla ilgili olarak Sabah Gazetesi'ne konuştu.

"İDDİALAR GERÇEK DEĞİL"

Buruk iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk'un, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu yaptığı Medipol Başakşehir ile yolları ocak ayında ayrılmıştı.