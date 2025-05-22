Okan Buruk evli mi, boşandı mı, sevgilisi var mı?

Okan Buruk evli mi, boşandı mı, sevgilisi var mı?
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Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 2007 yılında dünyaevine girmiş, 2009'da Ali Yiğit adını verdikleri oğullarının doğumu ile anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Peki, Okan Buruk evli mi, boşandı mı, sevgilisi var mı?

Sarı-kırmızılı camianın gözde hocası Okan Buruk son dönemlerde yeşil sahalarda olduğu kadar magazinde de bir hayli gündemde. Okan Buruk evli mi, boşandı mı, sevgilisi var mı?

OKAN BURUK EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

2007 yılında dünyaevine giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk geçtiğimiz yıl boşandı.

Okan Buruk'un özel hayatı hakkında detaylı bilgiler paylaşılmadı.

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı.

Nihan Akkuş, 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu. Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. Almanya Almanya dizisinde rol aldı. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü. Nian markası çatısı altında kadın ve erkek hazırgiyim tasarımları yapan Nihan Akku, koleksiyonlarını İstanbul ve Londra Moda haftalarında sunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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