Oka Çorum Yatırım Destek Ofisi Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bünyesinde Çorum'da hizmet veren Yatırım Destek Ofisi, 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasında yer alan ofisinde hizmet vermeye başladı.

OKA'dan yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi, "Yapımı Kasım 2017 tarihinde tamamlanan ve resmi açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası, modern fiziki kapasitesiyle göz doldurmaktadır.

Binanın toplam kullanım alanı 9 bin 260 metrekare iken içerisinde çalışma alanları, iç avlular, yeşil mekanlar, yaklaşık 500 kişilik modern bir konferans salonu, 200 kişilik meclis toplantı salonu, komisyonların toplantılarını yapabilecekleri salonlar, ofisler, makam odaları, kütüphane, sosyal tesis, restoran, mescit, arşiv odaları, kafeterya ve otopark alanı yer almaktadır.

Kompleks ayrıca Türkiye'de ilkler arasında yer alan ve OKA'nın yüzde 75 oranında desteklediği Güneş Enerjisi Santrali Projesi kapsamında kurulan güneş enerjisi santrali ile kendi elektrik ihtiyacını da karşılamaktadır" - ÇORUM