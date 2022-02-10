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Oğuzhan Özyakup ıslıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Oğuzhan Özyakup ıslıklandı

Göztepe karşısında beklentinin altında bir performans ortaya koyan Oğuzhan Özyakup, 80. dakikada oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklandı.

Göztepe karşısında beklentinin altında bir performans ortaya koyan Oğuzhan Özyakup, 80. dakikada oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup 80. dakikada oyun alanının kenarına geldi. Teknik Direktör Önder Karaveli tarafından oyundan alınan Oğuzhan'ın yerine Güven Yalçın sahaya giren isim olurken, siyah-beyazlı tribünler Oğuzhan Özyakup'u protesto etti. Oğuzhan oyundan çıkarken taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı. Önder Karaveli ise oyuncusunu oyundan çıktıktan sonra sırtına vurarak teselli etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Oğuzhan Özyakup, Türkiye Kupası, Göztepe, oyunlar, Spor, Haberler

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