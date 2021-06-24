Oğuz Aydın Alanyaspor'da
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Oğuz Aydın Alanyaspor'da

Oğuz Aydın Alanyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Bucaspor 1928'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Bucaspor 1928'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, 5 yıllığına kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlerin devam ettiğini belirterek, "Bucaspor'dan Oğuz Aydın kardeşimiz de Alanyaspor ailesine katıldı. Gelecek vaat eden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

"İnşallah hayırlısı olur"

Oğuz Aydın ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu. Genç futbolcu geçen sezon Bucaspor'da 36 maçta çıkarken, 11 kez rakip fileleri havalandırdı. - ANTALYA

Oğuz Aydın Alanyaspor'da
Oğuz Aydın Alanyaspor'da
Oğuz Aydın Alanyaspor'da
Oğuz Aydın Alanyaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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