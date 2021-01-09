Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinçleri dikkat çekti
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Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinçleri dikkat çekti

09.01.2021 22:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:18
Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinçleri dikkat çekti

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederken geceye damga vuran olaylardan biri de Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinciydi. İkilinin sevincinde yakın arkadaşları olan ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen İrfan Can Kahveci'ye mesaj vardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerken geceye damga vuran olaylardan biri de Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevinciydi.

İKİLİ, İRFAN CAN'IN GOL SEVİNCİNİ TAKLİT ETTİ

İki arkadaş, Oğulcan'ın attığı golün ardından kale arkasına dönük bir şekilde sevinirken yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincini taklit etti.

İRFAN PAYLAŞIMI BEĞENDİ

İrfan Can ile özdeşleşen gol sevincini yapan ikili, mücadelenin ardından aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Bu paylaşım İrfan Can Kahveci tarafından da beğenildi.

Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinçleri dikkat çekti

TERİM TRANSFER ATEŞİNİ YAKMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçın ardından İrfan Can Kahveci'yi istediklerini duyururken Taylan ile Oğulcan'ın fotoğrafı da gündeme oturdu.

Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinçleri dikkat çekti
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