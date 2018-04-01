Öğrenciler, Yurtdışı Eğitiminde Nasıl Bir Yol Haritası Belirlemeli?
Aktif Yurtdışı Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yılmaz, yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin nasıl bir yol haritası belirlemesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.
Aktif Yurtdışı Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yılmaz, yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin nasıl bir yol haritası belirlemesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.
Yılmaz, Aktif Yurtdışı Eğitim'in öğrencilere yurt dışı eğitim konusunda eğitim danışmanlığı yaparak, öğrencilerin hedef ve isteklerine göre planlama yaptıklarını belirtti.
Kaynak: Wise.tv