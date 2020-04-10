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Tiger Woods, Spor

“Oğlumla kıyasıya bir rekabet içerisindeyiz”

Golfte Masters turnuvaları Kasım ayına kadar ertelendi.

10.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
“Oğlumla kıyasıya bir rekabet içerisindeyiz”

Golfte Masters turnuvaları Kasım ayına kadar ertelendi. Yani bir süre boyunca yeşil çimlerdeki rekabetten uzak kalacağız. Golf tarihinin en değerli oyuncularından olan Tiger Woods, bu arayı nasıl değerlendirdiğine dair GOLFTV’ye açıklamalarda bulundu.

“Oğlum Charlie, 11 yaşında. Ama yaşına göre çok hızlı ve iyi, bunu kendisi de biliyor. Onunla bir anlaşma yaptık her gece arka bahçemizde maç yapacağız ve kazanan yeşil ceketi dolabının içinde saklayacak. Bazen o kazandı, evet yalnızca ‘bazen’. Onu bu kadar rekabetçi görmek harika hissettiriyor. Hayata her anlamda hazırlanması gerekiyor ve bence golf, bu anlamda değerli.”

“Tabii golf oynamak dışında çok fazla şey yapıyoruz. Değişik milkshake tarifleri deniyoruz. Biftek, tavuk, suşi… Bazen de yapboz oynuyoruz hem de 2000 parçalık yapboz. Ailemle vakit geçirmek mutlu hissettiriyor fakat her şeyin bir an önce düzelmesini istiyorum. Sahaya dönmek istiyorum.”


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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:15:11. #1.15#
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