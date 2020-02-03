: Ocak ayında 14,8 milyar dolar olan ihracat, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

03.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:54

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak'ta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

SON 12 AYLIK İHRACAT 181,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ocak ayı geçici dış ticaret verilerini Hatay'da açıkladı. Ocak ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazeledi. Son 12 aylık ihracat ise 181,6 milyar dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,4 MİLYAR DOLAR OLDU

İthalat ise yüzde 18,96'lık artışla 19 milyar 229 milyon dolar oldu. 12 aylık ithalat ise yüzde 5,36 oranında azalış ile 205 milyar 561 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise 4 milyar 464 milyon dolar olurken dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,01 artarak 33 milyar 994 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,8 olarak gerçekleşti.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK OCAK AYI RAKAMI"

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 Ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini ifade ederek "Bu yılın Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır" ifadesini kullandı.

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge olduğuna dikkati çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 18,9'luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

"DÜNYADA İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN 7'NCİ ÜLKE OLDUK"

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019'daki başarılı performansımızı 2020'de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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