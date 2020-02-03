Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti
Obi Mikel ve Emre Belözoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşadıkları gerginlik hakkında konuştu. Obi Mikel, Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfür ettiğini iddia etti.
Akyazı'da 3 puan kazanan Trabzonspor, lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaşırken, maça Emre Belözoğlu ve Obi Mikel arasında yaşanan diyalog damga vurdu.
Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı lacivertli kaptanın Mikel'e yaptığı hakaretler maç sonrasında ortaya çıktı.
"BANA VE AİLEME KÜFÜR ETTİ"
John Obi Mikel, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfürler savurduğunu aktarırken, "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil." dediği öğrenildi.
YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ
Emre Belözoğlu'nun Mikel'e söylediği küfürler sonrasında sakinleşemeyen Nijeryalı yıldızın soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve bu konuda yetkililerin yaptırım uygulamasını istediği kaydedildi. Ayrıca Mikel'in, Trabzonspor yönetiminden yardım isteyeceği aktarıldı.
Haber Videosu: Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti
-
Bu ilk vakasi degil !!!!Lütfen Senol hoca su adami cagirma milli takima. . . yeter artikCevap Yaz Yayından Kaldır
-
emre miCevap Yaz Yayından Kaldır
-
EMREYSE SUÇLANAN KESİN ETMİŞTİR, ŞİKAYETÇİ HAKLIDIR EMRE ŞİKECİ BİR TAKIMIN PARÇASI VE ŞAİBELİ BİR ADAMDIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Emre nerde pislik orda sen bu damı tesadüf çirkefsin noktaCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
-
2011 de şikeyle hayallerini umutlarını çaldığınız çocuklar büyüdü şimdi sahada gerekeni yapıyorlar sonsuza kadar şikeyle anılmaktan kurtulamayacaksınızCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
-
ALIŞTILAR YOK ARTIK EMREYİ YEDİRMEYİZ SİZE ÇİRKEFLİK YAPMAYIN CİN CONLU GİBİ OLDUNUZCevap Yaz 15 39 Yayından Kaldır
-
herkes yalan söylüyor emre çok iyi çok ahlaklı çok dürüst ağzından tek kelime küfür duyulmayan bi futbolcu. bizim gördüğümüz emre''nin yansıması sadece10 Yayından Kaldır
-
emre febeşin dışa vurmuş gizli pisliklerinin bir kısmıdırCevap Yaz 22 9 Yayından Kaldır
-
küfürbaz emre. zokora oalyı canlandı gözümCevap Yaz 21 6 Yayından Kaldır
-
emre yaparCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır