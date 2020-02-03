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Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti

Obi Mikel ve Emre Belözoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşadıkları gerginlik hakkında konuştu. Obi Mikel, Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfür ettiğini iddia etti.

03.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:09
Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti

'da 3 puan kazanan Trabzonspor, lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaşırken, maça ve Obi Mikel arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı lacivertli kaptanın Mikel'e yaptığı hakaretler maç sonrasında ortaya çıktı.

"BANA VE AİLEME KÜFÜR ETTİ"

John Obi Mikel, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfürler savurduğunu aktarırken, "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil." dediği öğrenildi.

YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ

Emre Belözoğlu'nun Mikel'e söylediği küfürler sonrasında sakinleşemeyen Nijeryalı yıldızın soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve bu konuda yetkililerin yaptırım uygulamasını istediği kaydedildi. Ayrıca Mikel'in, Trabzonspor yönetiminden yardım isteyeceği aktarıldı.


Haber Videosu

: Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti
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