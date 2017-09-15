O, Eylül'e En Çok Yakışanlardan

Hem adına hem de öyküsüne vurulduğum Selim İleri romanlarından biri "Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin"'de yazar, bizleri şizofreninin kıyılarında dolanan Solmaz Hanım'la ve O'nun dünyasıyla buluştururken, arka planda 1920-1980 arası toplumsal olayları, devlet ideolojilerini anlatır.