Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

Dünyaca ünlü Rus karma dövüş sanatçısı ve eski UFC hafif şampiyonu Habib Nurmagomedov, 100 milyon dolar karşılığında ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmeyi reddetti. Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdülaziz yaptığı açıklamada, "Habib, 'Hayır, ben ayrıldım, anneme ayrıldığımı söyledim, anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım, ama hemen şu anda dövüşmememi söylüyor' dedi." ifadelerini kullandı.