Novartis İlaç iyiliğe adım atıyor

Novartis İlaç, sosyal sorumluluk, çeşitlilik ve dahil etme kapsamında "engelsiz yaşamı" destekleyerek "İçimizdeki Özel Yetenekler" projesini hayata geçirdi.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, "İçimizdeki Özel Yetenekler" projesiyle hem şirket içi hem de şirket dışında, sivil toplum kuruluşları, hasta dernekleri, üniversiteler ve belediyeler gibi paydaşlarla birlikte çok sayıda etkinlik ve uygulama gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında ilk olarak, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Help Steps ile iş birliğiyle hayata geçirdiği "1 milyar adım" kampanyasına destek vermek için iyilik hareketi başlatıldı. Novartis İlaç çalışanları, gün içinde attıkları adımları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Help Steps platformundaki kampanyasına bağışlayarak temmuz ayı sonuna kadar 1 milyar adım hedefine ulaşmaya çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, "İçimizdeki Özel Yetenekler" projesiyle tüm yıl boyunca birçok etkinlik organize edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitlilik ve dahiliyet şirket kültürümüzün temel yapı taşlarından biri. Novartis olarak her bir bireyin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunuyor ve çalışanlarımızın benzersiz kimliklerini kucaklıyoruz. Engelsiz yaşama destek olmak bu açıdan bizim için önem taşıyor. Farklı yetkinliklere sahip her bireyin hem şirketimiz hem de toplum için birer değer olduğunu biliyor ve bu konuda Novartis olarak toplumda farkındalığın artması için çalışmalar yapıyoruz. Help Steps'le gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği neticesinde çalışanlarımızla birlikte günlük atılan adımlarımızı iyiliğe dönüştürmek üzere harekete geçtik. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne destek için başlatılan 1 milyar adım hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik de Help Steps ile adımları iyiliğe dönüştürmekle kalmadıklarını, engelsiz yarınlara da destek olduklarını aktararak, "Bugün 1 milyona yaklaşan Help Steps kullanıcısı, hareketini artırarak sağlığını korurken bir yandan da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve bireylerin insani haklarına kavuşmasına destek oluyor. Novartis ile iş birliğimiz İçimizdeki Özel Yetenekler projesiyle adım hareketimiz sayesinde gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışması bizim için büyük bir mutluluk oldu. Adımlarımızla iyilik hareketine ve engelsiz bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu