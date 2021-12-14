İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Norwich City, sahasındaAston Villa'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

NORWİCH CİTY - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Norwich City - Aston Villa maçı 14 Aralık Salı günü saat 22:45'de oynanacak.

NORWİCH CİTY - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norwich City - Aston Villa maçı 14 Aralık Salı günü saat 22:45'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.

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