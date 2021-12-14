Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Norwich City - Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Norwich City, sahasındaAston Villa'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
NORWİCH CİTY - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?
Norwich City - Aston Villa maçı 14 Aralık Salı günü saat 22:45'de oynanacak.
NORWİCH CİTY - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Norwich City - Aston Villa maçı 14 Aralık Salı günü saat 22:45'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.
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